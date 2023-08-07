Известный визажист показала армянскую версию Барби
Стилист решила подойти к перевоплощению со всей серьезностью и оригинальностью.
Для задумки идеи работала целая команда: был сшит национальный костюм в розовом цвете, доставлена фотозона в виде коробки от куклы.
"Армянскую Barbie заказывали? Какая вам больше по душе? Классическая в мини или скромная?" – спрашивает Аветисян.
После одной публикации в образе визажист опубликовала еще одно видео. На этих уже кадрах перед комментаторами предстала и вовсе непривычная кукла.
"Купили бы Барби с шашлычком?" – шутливо отмечает она.
Пользователи остались довольны и отметили юмор Аветисян:
- Самая классная Барби. Закрываем тренд.
- Барби с шашлыком еще не видели.
- Все мы немного такие Барби.
- Мода модой, а кушать хочется всегда.
- Пожалуй, самая необычная Барби. Классная идея!
Мировая премьера фильма "Барби" состоялась 19 июля 2023 года. За первые выходные кинокартина собрала рекордные $155 млн. А уже за первые три недели проката фильм собрал 1,03 млрд долларов. Это стало рекордом для кинематографа. Главные роли в фильме исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.