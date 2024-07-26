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55-летний Стас Михайлов напугал подписчиков своим внешним видом

55-летний Стас Михайлов испугал подписчиков своим внешним видом, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 13:55 Фото: Instagram/stas_mihailoff
Эстрадный певец Стас Михайлов недавно решил кардинально заняться здоровьем. Артист не пропускает тренировки и придерживается диеты. Однако последние снимки многократного лауреата премии "Золотой граммофон" озадачили поклонников. Они обеспокоены состоянием кумира, сообщает Zakon.kz.

25 июля 2024 года заслуженный артист России опубликовал фото на странице в Instagram с подписью:

"Сегодня работаем в родном Сочи! Рад снова быть дома".

Однако пользователи Сети вместо радостных постов оставляют неутешительные отзывы о внешнем виде артиста. Им не нравится не только его чрезмерная худоба, но и гардероб.

  • Жаль, но Стас уже не тот. Изменился до неузнаваемости.
  • Губы накачал, цепей навешал, крестами обложился.
  • Вы очень изменились, к сожалению, не в лучшую сторону. Очень нравятся ваши песни, но раньше было лучше. Была неповторимая внешность, а сейчас как-то даже на себя не похожи … не хватает этой энергии.
  • Стас, а вы сами себе нравитесь в этом стиле? Тот Стас был лучше!
  • Дорогой Стас. Станьте прежним.
  • Помогите ему, что у него на голове.
  • Что-то не то творится с артистами российской эстрады! Кто им такие образы втюхивает!
  • Стас стал похож во всем на Киркорова и очень жаль, что сменил свой стиль, – возмущается армия фанатов.

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Ранее сообщалось, что Михайлов осуществил мечту 76-летней поклонницы. Он пригласил пенсионерку из небольшого городка, покорившую интернет танцами под его песни, на концерт в Москву.

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