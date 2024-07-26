55-летний Стас Михайлов напугал подписчиков своим внешним видом
Фото: Instagram/stas_mihailoff
Эстрадный певец Стас Михайлов недавно решил кардинально заняться здоровьем. Артист не пропускает тренировки и придерживается диеты. Однако последние снимки многократного лауреата премии "Золотой граммофон" озадачили поклонников. Они обеспокоены состоянием кумира, сообщает Zakon.kz.
25 июля 2024 года заслуженный артист России опубликовал фото на странице в Instagram с подписью:
"Сегодня работаем в родном Сочи! Рад снова быть дома".
Однако пользователи Сети вместо радостных постов оставляют неутешительные отзывы о внешнем виде артиста. Им не нравится не только его чрезмерная худоба, но и гардероб.
- Жаль, но Стас уже не тот. Изменился до неузнаваемости.
- Губы накачал, цепей навешал, крестами обложился.
- Вы очень изменились, к сожалению, не в лучшую сторону. Очень нравятся ваши песни, но раньше было лучше. Была неповторимая внешность, а сейчас как-то даже на себя не похожи … не хватает этой энергии.
- Стас, а вы сами себе нравитесь в этом стиле? Тот Стас был лучше!
- Дорогой Стас. Станьте прежним.
- Помогите ему, что у него на голове.
- Что-то не то творится с артистами российской эстрады! Кто им такие образы втюхивает!
- Стас стал похож во всем на Киркорова и очень жаль, что сменил свой стиль, – возмущается армия фанатов.
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Ранее сообщалось, что Михайлов осуществил мечту 76-летней поклонницы. Он пригласил пенсионерку из небольшого городка, покорившую интернет танцами под его песни, на концерт в Москву.
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