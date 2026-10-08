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Культура и шоу-бизнес

"Дружба проверяется временем": Игорь Крутой обратился к Игорю Николаеву

композитор Игорь Крутой, певец Игорь Николаев, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 13:52 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский композитор Игорь Крутой показал закулисье телевизионного шоу, в котором принял участие вместе с 66-летним музыкантом Игорем Николаевым. Поклонников восхитила многолетняя дружба двух артистов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик 72-летний маэстро опубликовал в своем Instagram.

"Дружба проверяется временем, а настоящие друзья становятся частью нашей жизни и самых важных воспоминаний. Делюсь бэкстейджем со съемок программы "Сегодня вечером"… Ее тема – дружба, и мы с моим дорогим другом Игорем Николаевым приняли в ней участие. Совсем скоро все увидите", – написал Игорь Крутой под видео 7 октября 2026 года.

На публикацию одним из первых отреагировал исполнитель хита "Выпьем за любовь".

"Сколько лет и сколько песен! Спасибо тебе, мой друг!" – обратился Николаев к Крутому.

Игорь Яковлевич в ответ заявил: "Игорек, тебе спасибо за наши хиты и просто песни!"

А фанаты двух артистов назвали их легендами и пожелали им здоровья. Некоторые отметили, что искренняя и настоящая дружба является одной из величайших ценностей в жизни. Также Крутого и Николаева поблагодарили за совместные хиты:

  • "Настоящие".
  • "Две легенды".
  • "Какие вы крутые!"
  • "Как я обожаю эту дружбу".
  • "Сильные люди, талантливые".
  • "Шикарная песня, шикарные люди!"
  • "Вы – лучшие! Живите долго и счастливо".
  • "Все таланты! Живите долго и радуйте нас!"
  • "Бесконечно можно смотреть на три вещи... Вы – лучшие!"
  • "Искренняя дружба – одна из величайших ценностей в жизни".
  • "Вы – пример для всех, какая бывает дружба! Спасибо вам за ваши прекрасные песни!"
  • "Два мегакомпозитора, два Игоря, два друга. Дай бог вам здоровья и творческого долголетия. Люблю".
  • "Дружба настоящая – это очень дорогой и бесценный подарок, который уже редко можем позволить себе".
  • "Пусть тепло вашей дружбы продлится на долгие годы и будет согревать теплом ваших отношений и творческим союзом!"
  • "Как же приятно видеть вас вместе с Игорем Николаевым, ваши теплые дружеские отношения. Дружба, проверенная временем, где были и совместные радости и победы, и невзгоды, когда вы приходили друг другу на помощь. Не зря есть выражение, что "мужская дружба крепкая и настоящая"! Спасибо за "секреты закулисья" и ждем передачу! Хорошего дня и настроения!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 13:52
"Прошло много времени": Игорь Крутой напомнил поклонникам о песне с Ириной Аллегровой

Ранее Игорь Николаев рассказал о хите, которому 40 лет. Поклонники отметили, что, несмотря на давность, они до сих пор помнят и любят эту композицию. О какой именно песне идет речь, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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