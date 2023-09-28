Невероятное шоу развернулось во время дуэта Димаша Кудайбергена и Тиа Рэй
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Совместное выступление казахстанского артиста Димаша Кудайбергена и китайской певицы Тиа Рэй на закрытии 10-го международного кинофестиваля "Шелковый путь" вызвало восторг у армии поклонников, сообщает Zakon.kz.
Видео заслуженный деятель Казахстана опубликовал на странице в Instagram 27 сентября 2023 года.
Кудайберген напомнил комментаторам, что с Тиа Рэй он шесть лет назад участвовал в проекте "I am a Singer".
На сцене знаменитости исполнили особенную для Китая песню "Жасмин". Невероятную атмосферу вечера создали большой хор, красивые декорации, актеры и финальный фейрверк.
Сказочное шоу не оставило равнодушным и без того преданных комментаторов:
- Создали на этой фантастической сцене настоящую сказку! Эффектное выступление!
- Уже который раз ее исполняешь ... это просто неописуемое доверие и восторг.
- Это просто потрясающе! Какие вы чудесные! Из красивых и талантливых мальчика и девочки вы превратились в великолепный дуэт нереального молодого мужчины и прекрасной девушки!
- В Китае, конечно, масштабно все и грандиозно!
- Я как всегда в шоке! Великолепнейшее выступление.
Ранее Кудайберген порадовал фанатов новыми фотографиями в необычном образе.
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