Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Невероятное шоу развернулось во время дуэта Димаша Кудайбергена и Тиа Рэй

Невероятное шоу развернулось во время дуэта Димаша Кудайбергена и Тиа Рэй Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Совместное выступление казахстанского артиста Димаша Кудайбергена и китайской певицы Тиа Рэй на закрытии 10-го международного кинофестиваля "Шелковый путь" вызвало восторг у армии поклонников, сообщает Zakon.kz.

Видео заслуженный деятель Казахстана опубликовал на странице в Instagram 27 сентября 2023 года.

Кудайберген напомнил комментаторам, что с Тиа Рэй он шесть лет назад участвовал в проекте "I am a Singer".

На сцене знаменитости исполнили особенную для Китая песню "Жасмин". Невероятную атмосферу вечера создали большой хор, красивые декорации, актеры и финальный фейрверк.

Сказочное шоу не оставило равнодушным и без того преданных комментаторов:

  • Создали на этой фантастической сцене настоящую сказку! Эффектное выступление!
  • Уже который раз ее исполняешь ... это просто неописуемое доверие и восторг.
  • Это просто потрясающе! Какие вы чудесные! Из красивых и талантливых мальчика и девочки вы превратились в великолепный дуэт нереального молодого мужчины и прекрасной девушки!
  • В Китае, конечно, масштабно все и грандиозно!
  • Я как всегда в шоке! Великолепнейшее выступление.

Материал по теме

Димаш выступил с главной песней первого международного кинофестиваля Китая

Ранее Кудайберген порадовал фанатов новыми фотографиями в необычном образе.

Читайте также

Совместное фото Нуртаса и Ирины Кайратовны обсуждают в Казнете
Совместное фото Нуртаса и "Ирины Кайратовны" обсуждают в Казнете
Бритни Спирс устроила опасные танцы с ножами
Бритни Спирс устроила опасные танцы с ножами
54-летняя Дженнифер Энистон похвасталась фигурой в эффектной фотосессии
54-летняя Дженнифер Энистон похвасталась фигурой в эффектной фотосессии
Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
люди
Макпал Исабекова посвятила трогательный пост ушедшему из жизни отцу
В Казахстане разработали поправки в условия выдачи кредитов и займов
В Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки
Похолодание ожидается в Казахстане
Похолодание ожидается в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления