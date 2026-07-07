Детские фото Димаша Кудайбергена сразили его поклонников

В Сети завирусились детские фотографии знаменитого казахстанского певца Димаша Кудайбергена, вызвав новую волну восторга его поклонников, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных фотографиях будущая звезда еще в подростковом возрасте. Поклонники отметили, что юный Димаш очень улыбчивый на снимках.

Улыбашка такой, наш Димаш. Сейчас редко на фото улыбается.

Он был таким молодым!! И видеть его сейчас с этой великой эволюцией как певца и как исключительного человека.

Какие добрые фотографии из детства Димаша.

Так молод, все еще почти ребенок.

Красавчик.

Драгоценные фотографии начала.

30 июня 2026 года Димаш Кудайберген поделился, как создавал песню "Қарлығашым ұя салғанда" специально для сестры Раушан.