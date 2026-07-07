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Культура и шоу-бизнес

Детские фото Димаша Кудайбергена сразили его поклонников

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 09:37 Фото: Instagram/dimashmystar
В Сети завирусились детские фотографии знаменитого казахстанского певца Димаша Кудайбергена, вызвав новую волну восторга его поклонников, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных фотографиях будущая звезда еще в подростковом возрасте. Поклонники отметили, что юный Димаш очень улыбчивый на снимках.

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 09:37

Фото: Instagram/erkebulansatybaldu

  • Улыбашка такой, наш Димаш. Сейчас редко на фото улыбается.
  • Он был таким молодым!! И видеть его сейчас с этой великой эволюцией как певца и как исключительного человека.
  • Какие добрые фотографии из детства Димаша.
Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 09:37

Фото: Instagram/erkebulansatybaldu

  • Так молод, все еще почти ребенок.
  • Красавчик.
  • Драгоценные фотографии начала.
Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 09:37

Фото: Instagram/erkebulansatybaldu

30 июня 2026 года Димаш Кудайберген поделился, как создавал песню "Қарлығашым ұя салғанда" специально для сестры Раушан.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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