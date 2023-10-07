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Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен

Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен Фото: Instagram/maxgalkinru
Комик Максим Галкин заявил что 7 октября проснулся от звуков сирен в связи с военными действиями в Израиле. Об этом артист написал у себя в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Почти два года артист с супругой проживает в Израиле. Галкин признался, что для страны, которая стала для него вторым домом, настали непростые дни. Что же происходит сейчас с его супругой Аллой Пугачевой — неизвестно.

"Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен. Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям!" — написал Максим Галкин у себя в Instagram.

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Он также выразил уверенность, что Израиль победит в конфликте.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и Палестиной начался утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.

По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате атаки группировки ХАМАС, 908 человек ранены. 

Министерство здравоохранения Палестины заявило о 198 погибших и 1610 раненых в секторе Газа.

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