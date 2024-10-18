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Вечернее платье мамы Кайрата Нуртаса вызвало возмущение у подписчиков

Вечернее платье мамы Кайрата Нуртаса вызвало возмущение у подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 15:37 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова накануне, 17 октября 2024 года, порадовала поклонников публикацией с мужем – Нуртасом Айдарбековым. Но хейтеры не оценили ее наряд, сообщает Zakon.kz.

Снятый на свадьбе видеоролик мама певца Кайрата Нуртаса опубликовала в Instagram. Под ним она рассказала, что платье сшила специально на важное мероприятие – родственница попросила Гульзиру Айдарбекову провести для дочери обряд "қыз ұзату" (проводы невесты в новую семью).

Подписчики не оценили наряд продюсера, сравнив его с детским бассейном:

  • "Будто детский бассейн, что вы надели".
  • "Ужас, позор, разве так провожают невест, вкус ноль".
  • "Разве бывает такое платье, не понравилось. Цвет ужасный".
  • "Было бы красивее, если бы вы надели платье в казахском стиле".

При этом поклонникам Айдарбековой, наоборот, платье понравилось. Также они отметили, что Нуртас и Гульзира – прекрасная семейная пара:

  • "Очень красиво, вам идет".
  • "Гулеке, платье – огонь, а вы сами – шок!"
  • "Просто самая лучшая и красивая пара. Номер один".
  • "Очень красивое платье, прекрасная семейная пара".

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В конце сентября 2024 года Гульзира Айдарбекова рассказала, что едва не попалась на удочку мошенников. Она попросила всех быть предельно осторожными.

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