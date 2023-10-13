Дима Билан обратился к поклонникам

Известный артист Дима Билан заставил поклонников серьезно понервничать. Певца экстренно госпитализировали 11 октября 2023 года. Причиной случившегося стал бронхит, сообщает Zakon.kz.

Артисту пришлось перенести выступления.

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"Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку", – заявил тогда автор песен.

Чтобы успокоить преданную армию поклонников, артист вышел на связь и рассказал о своем состоянии.

"Друзья! Не паникуем, у меня все хорошо", – говорится в подписи к видео.

На видео Билан поблагодарил всех.

"Ребята, привет всем. Спасибо за ваши пожелания, беспокойства. У меня все идет в плановом режиме. Все нормально, стабильно. Не переживаем!" Дима Билан

Ранее сообщалось, что исполнитель очаровал Сеть новой фотосессией. Фанаты не смогли сдержать восхищения в комментариях.