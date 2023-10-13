Дима Билан обратился к поклонникам
Фото: Instagram/bilanofficial
Известный артист Дима Билан заставил поклонников серьезно понервничать. Певца экстренно госпитализировали 11 октября 2023 года. Причиной случившегося стал бронхит, сообщает Zakon.kz.
Артисту пришлось перенести выступления.
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"Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку", – заявил тогда автор песен.
Чтобы успокоить преданную армию поклонников, артист вышел на связь и рассказал о своем состоянии.
"Друзья! Не паникуем, у меня все хорошо", – говорится в подписи к видео.
На видео Билан поблагодарил всех.
"Ребята, привет всем. Спасибо за ваши пожелания, беспокойства. У меня все идет в плановом режиме. Все нормально, стабильно. Не переживаем!"Дима Билан
Ранее сообщалось, что исполнитель очаровал Сеть новой фотосессией. Фанаты не смогли сдержать восхищения в комментариях.
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