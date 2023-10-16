Названа предварительная причина смерти мобилографа группы "Ирина Кайратовна"

В Управлении здравоохранения Астаны назвали предварительную причину смерти мобилографа группы "Ирина Кайратовна" Шахназа Жылкайдарова, сообщает Zakon.kz.

14 октября тело Шахназа Жылкайдарова доставили в Институт судебных экспертиз для производства судебно-медицинской экспертизы.

"Предварительная причина смерти – острый геморрагический панкреонекроз", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, точная причина смерти будет известна после получения результатов токсикологического исследования.

"Данные исследования проводятся до двух недель", – сказали в Управлении здравоохранения Астаны.

Материал по теме Смерть мобилографа группы "Ирина Кайратовна" прокомментировали в полиции

14 октября участники группы "Ирина Кайратовна" вышли к поклонникам во время концерта и заявили о смерти их мобилографа. Как выяснилось, мобилограф упал перед началом мероприятия и скончался. Концерт отменили.

Позже коллектив заявил, что тур по Европе будет посвящен памяти Жылкайдарова. Также они попросили не публиковать видео с моментом падения Шахназа Жылкайдарова в социальных сетях по этическим соображениям.



