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Максим Галкин собирается покинуть Израиль

Максим Галкин собирается покинуть Израиль Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский юморист Максим Галкин обратился к поклонникам и неравнодушным комментаторам на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Актер опубликовал видео с заявлением 15 октября 2023 года. Галкин в начале монолога рассказал о погоде в стране.

"Друзья, восстановилась у нас погода. Она замечательная. Это единственное, что радует во всем происходящем. Это был редкий случай, когда о непогоде в Израиле узнали во всем мире. Из-за этого была отложена наземная операция в секторе Газа. По крайней мере, нам так объявили".Максим Галкин

Далее телеведущий перешел к своей концертной программе.

"Многие из зрителей спрашивают о концертах. Через несколько дней начинается мой тур. Все нормально. Аэропорт работает, хотя не все авиакомпании летают. Но есть несколько вариантов вылета. Обязательства перед зрителями – это святое". Максим Галкин

Примечательно, что концерты в Казахстане, которые должны были состояться в октябре, были отменены "по техническим причинам".

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Кроме того, неделей ранее, 9 октября 2023 года, Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль. Этому признанию предшествовал разгоревшийся конфликт между Израилем и Палестиной.

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