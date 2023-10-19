Максим Галкин покинул Израиль

Российский юморист Максим Галкин, который более полутора лет проживает с семьей в Израиле, записал очередное видеообращение к своим поклонникам, сообщает Zakon.kz.

Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram сегодня, 19 октября 2023 года.

"Я уже прилетел на Кипр", – сказал Максим Галкин, обращаясь к своим зрителям.

По словам юмориста, причина прибытия в это островное государство – начало его концертного тура.

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Отметим, что несколько дней назад Максим Галкин сообщал, что собирается покинуть Израиль из-за начала его концертного тура. А еще ранее, 9 октября 2023 года, артист рассказал, пожалели ли они с Аллой Пугачевой о переезде в Израиль. Этому признанию предшествовал разгоревшийся конфликт между Израилем и Палестиной.