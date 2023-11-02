Пост жены Кайрата Нуртаса сбил с толку подписчиков
"Надо уметь молчать вообще обо всем, что имеет значение лишь для тебя одного", – говорится в подписи к ролику.
Выбор музыкального сопровождения к видео Абдукаримова остановила на лирической композиции Макпал Исабековой "Ноябрь".
Армия поклонников обладательницы титула "Миссис Вселенная-2020" осталась немного в недоумении от публикации и задала множество вопросов. Один из них касался отсутствия Жулдыз на свадьбе брата Кайрата Нуртаса.
Материал по теме
Также комментаторы предполагают, что звездная пара распалась:
- Мне кажется, у вас обида. И вы не хотите об этом говорить, чтобы не ранить своих детей. Я рада, что есть такие женщины, которые дадут отпоры, которые смогут защитить себя от всех.
- Жулдыз, вы прекрасны, будьте счастливой только для себя и для детей.
- Думаю, он (Кайрат – Прим.ред.) идет своей дорогой. Вы же идете своей. Дети могут быть счастливы при счастливых родителях.
- Сильных не любят. Они не удобны, они знают, что хотят. Оставайся всегда такой. Вся твоя сила в детях.
Материал по теме
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова не особо любят делиться совместными фотографиями, из-за чего периодически ходят слухи о том, что они развелись.
К примеру, 20 сентября 2023 года Нуртас впервые за долгое время опубликовал видео с женой.