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Фанаты встали на защиту певицы Дильназ Ахмадиевой

Фанаты Дильназ Ахмадиевой заступились за артистку Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
42-летняя казахстанская певица Дильназ Ахмадиева произвела фурор, опубликовав видео в вечернем платье. Нашлись однако и блюстители нравственности, напомнившие артистке о возрасте, сообщает Zakon.kz.

"Всем привет! Это еще один из моих образов. Как вам?" – спросила она подписчиков.

  • Возраст, более закрыто надо одеваться. Не 17 и не 25.
  • Четырехугольник.
  • Если нет других навыков... – прозвучали нелицеприятные отзывы от комментаторов.

Заслуженный деятель Казахстана не осталась в стороне и ответила злопыхателям:

"Вам надо, вы и одевайтесь! Я артистка, мне можно!"

Другие же не перестают восхищаться и осыпают комплиментами исполнительницу:

  • Глядя на вас убеждаешься, что красивая женщина с годами все же становится шикарной.
  • Красотка! С каждым годом все красивее и шикарнее. Нам, зрителям хочется любоваться красотой, изяществом.
  • Возраст – это цифра всего! Главное, ей идет! Если не сейчас, то когда?
  • Моя скорпионша.
  • Завидую ей молча.
  • Уважаю таких женщин. Подняла голову и пошла, молодец!
  • Люблю вас. Не слушайте никого.

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