Фанаты встали на защиту певицы Дильназ Ахмадиевой

42-летняя казахстанская певица Дильназ Ахмадиева произвела фурор, опубликовав видео в вечернем платье. Нашлись однако и блюстители нравственности, напомнившие артистке о возрасте, сообщает Zakon.kz.

"Всем привет! Это еще один из моих образов. Как вам?" – спросила она подписчиков.

Возраст, более закрыто надо одеваться. Не 17 и не 25.

Четырехугольник.

Если нет других навыков... – прозвучали нелицеприятные отзывы от комментаторов.

Заслуженный деятель Казахстана не осталась в стороне и ответила злопыхателям:

"Вам надо, вы и одевайтесь! Я артистка, мне можно!"

Другие же не перестают восхищаться и осыпают комплиментами исполнительницу:

Глядя на вас убеждаешься, что красивая женщина с годами все же становится шикарной.

Красотка! С каждым годом все красивее и шикарнее. Нам, зрителям хочется любоваться красотой, изяществом.

Возраст – это цифра всего! Главное, ей идет! Если не сейчас, то когда?

Моя скорпионша.

Завидую ей молча.

Уважаю таких женщин. Подняла голову и пошла, молодец!

Люблю вас. Не слушайте никого.

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