Фанаты встали на защиту певицы Дильназ Ахмадиевой
Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
42-летняя казахстанская певица Дильназ Ахмадиева произвела фурор, опубликовав видео в вечернем платье. Нашлись однако и блюстители нравственности, напомнившие артистке о возрасте, сообщает Zakon.kz.
"Всем привет! Это еще один из моих образов. Как вам?" – спросила она подписчиков.
- Возраст, более закрыто надо одеваться. Не 17 и не 25.
- Четырехугольник.
- Если нет других навыков... – прозвучали нелицеприятные отзывы от комментаторов.
Заслуженный деятель Казахстана не осталась в стороне и ответила злопыхателям:
"Вам надо, вы и одевайтесь! Я артистка, мне можно!"
Другие же не перестают восхищаться и осыпают комплиментами исполнительницу:
- Глядя на вас убеждаешься, что красивая женщина с годами все же становится шикарной.
- Красотка! С каждым годом все красивее и шикарнее. Нам, зрителям хочется любоваться красотой, изяществом.
- Возраст – это цифра всего! Главное, ей идет! Если не сейчас, то когда?
- Моя скорпионша.
- Завидую ей молча.
- Уважаю таких женщин. Подняла голову и пошла, молодец!
- Люблю вас. Не слушайте никого.
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