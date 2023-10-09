Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубежище

Российский артист Максим Галкин, живущий с прошлого года в Израиле, опубликовал фото своих детей, сделанное в бомбоубежище во время воздушной тревоги, сообщает Zakon.kz.

Вечером 9 октября в своем Instagram-аккаунте Галкин разместил фото 10-летних сына и дочери, которые прячутся в бомбоубежище.

"Обстрел, сидим в бомбоубежище", – подписал фотографию артист.

Несколькими часами ранее он разместил на своей страничке видео, где рассказал подписчикам о том, что не собирается возвращаться из Израиля, где утром 7 октября обострилась ситуация с соседней Палестиной. В день эскалации конфликта Галкин рассказал на видео, как проснулся утром от воя сирен.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Стороны заявляют о жертвах с обеих сторон и сотнях раненых. Сообщается, что начались переговоры по обмену пленными.

В Израиле продолжают оставаться граждане Казахстана. Сообщается, что в ближайшее время они смогут покинуть страну.

