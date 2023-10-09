Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубежище
Вечером 9 октября в своем Instagram-аккаунте Галкин разместил фото 10-летних сына и дочери, которые прячутся в бомбоубежище.
"Обстрел, сидим в бомбоубежище", – подписал фотографию артист.
Несколькими часами ранее он разместил на своей страничке видео, где рассказал подписчикам о том, что не собирается возвращаться из Израиля, где утром 7 октября обострилась ситуация с соседней Палестиной. В день эскалации конфликта Галкин рассказал на видео, как проснулся утром от воя сирен.
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Стороны заявляют о жертвах с обеих сторон и сотнях раненых. Сообщается, что начались переговоры по обмену пленными.
В Израиле продолжают оставаться граждане Казахстана. Сообщается, что в ближайшее время они смогут покинуть страну.