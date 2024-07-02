Как Илья Ильин поздравил свою супругу с днем рождения

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин мило поздравил свою жену Татьяну с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он выложил небольшое шуточное видео о возрасте своей любимой, которая, как известно, старше его на восемь лет. А ему, как известно, в конце мая этого года исполнилось 36 лет.

"Любовь моя, поздравляю тебя с днем рождения! Я очень сильно тебя люблю! Самое главное – улыбайся, радуйся жизни и никогда не болей, а я буду рядом с тобой, всегда буду помогать тебе и поддерживать тебя! Я благодарю Бога за то, что он дал нам возможность встретиться...", – написал Ильин.

Комментаторы отметили, что Татьяна прекрасна, не выглядит на свой возраст и пожелали чемпиону и жене чемпиона долгих беззаботных лет вместе.

Ранее сообщалось, что в начале мая супруги сделали неожиданное признание о разнице в возрасте.

Илья и Татьяна Ильины поженились в январе 2023 года. 20 февраля 2024 года у них родилась дочь, которую назвали Айли.

