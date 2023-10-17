Илья Ильин удивил подписчиков знанием казахского языка
На кадрах, опубликованных 16 октября 2023 года, Ильин с супругой находятся в машине.
На первых минутах Ильин здоровается, называет день недели на казахском языке. И рассказывает про учебу с педагогом.
"Хочется побольше на казахском разговаривать, но пока вот так, друзья мои. Я работаю очень сильно над этим, мне нравится. Я работаю в удовольствие. Мне нравится заниматься, развиваться. Пришло время изучать казахский язык".Илья Ильин
Далее жена знаменитого штангиста рассказывает про свое самочувствие.
Пользователи похвалили старания Ильина:
- Илья – молодец. Мы гордимся вами.
- Красава, на казахском говоришь.
- Батыр.
- Спортсмен должен знать государственный язык.
- Илья, вы идеал нашего Казахстана.
В сентябре 2023 года Ильин поделился с комментаторами радостной новостью: он и его супруга ждут ребенка.
Будущий ребенок спортсмена – от второго брака. Ильин женился во второй раз в начале 2023 года. Сейчас его супруга – столичная предпринимательница Татьяна Гордиенко. От первой жены прославленного штангиста, выступавшей за сборную Казахстана гандболистки Натальи Кулаковой, у него есть дочь Милана.