Илья Ильин удивил подписчиков знанием казахского языка

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин на странице в Instagram опубликовал обращение к подписчикам. Спортивный функционер заявил, что пришло время изучать казахский язык, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных 16 октября 2023 года, Ильин с супругой находятся в машине.

На первых минутах Ильин здоровается, называет день недели на казахском языке. И рассказывает про учебу с педагогом.

"Хочется побольше на казахском разговаривать, но пока вот так, друзья мои. Я работаю очень сильно над этим, мне нравится. Я работаю в удовольствие. Мне нравится заниматься, развиваться. Пришло время изучать казахский язык". Илья Ильин

Далее жена знаменитого штангиста рассказывает про свое самочувствие.

Пользователи похвалили старания Ильина:

Илья – молодец. Мы гордимся вами.

Красава, на казахском говоришь.

Батыр.

Спортсмен должен знать государственный язык.

Илья, вы идеал нашего Казахстана.

В сентябре 2023 года Ильин поделился с комментаторами радостной новостью: он и его супруга ждут ребенка.

Будущий ребенок спортсмена – от второго брака. Ильин женился во второй раз в начале 2023 года. Сейчас его супруга – столичная предпринимательница Татьяна Гордиенко. От первой жены прославленного штангиста, выступавшей за сборную Казахстана гандболистки Натальи Кулаковой, у него есть дочь Милана.