Стала известна причина смерти Меттью Пэрри

Эксперты завершили исследования и пришли к выводу, что причиной смерти знаменитого актера сериала "Друзья" Меттью Пэрри стала ишемическая болезнь сердца и воздействие опиоидов, которые привели к утоплению, сообщает Zakon.kz.

Судмедэксперты пришли к выводу, что Перри, в организме которого также находился опиоид бупренорфин, утонул в результате несчастного случая. В сообщении сказано, что у актера, кроме того, была ишемическая болезнь сердца. Специалисты также назвали воздействие бупренорфина фактором, способствовавшим его смерти, пишет The New York Times.

В отчете о вскрытии сказно, что Мэттью Перри "находился на терапии инфузией кетамина" и что его последний курс лечения состоялся примерно за полторы недели до его смерти. В отчете отмечается, что кетамин в его организме в момент смерти не мог быть результатом этой инфузионной терапии, поскольку период полураспада препарата составляет три-четыре часа или меньше.

Кетамин – мощный анестетик, который становится все более популярным в качестве альтернативной терапии депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и других трудно поддающихся лечению проблем психического здоровья. Ранее медики заявили об опасности лечения психических расстройств с помощью препарата.

Американский актер Меттью Перри, известный ролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья", умер в возрасте 54 лет. Тело звезды сериала нашли 28 октября в его ванной без признаков насильственной смерти. Позднее актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер выступили с совместным заявлением, в котором почтили память своего коллеги по сериалу "Друзья" Мэтью Перри. А его книга-биография обогнала по продажам мемуары Бритни Спирс.

