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Собчак упомянула Казахстан в рассказе про отдых в Турции

Собчак упомянула Казахстан в рассказе про отдых в Турции Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российская ведущая Ксения Собчак рассказала подписчикам, что отдохнула в Турции. Описывая отпуск, она не забыла упомянуть и Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Журналистка уточнила, что провела несколько лучших дней ноября. И добавила, вне сезона в Турции – прекрасно.

"Еще раз убедилась – русскому человеку невозможно что-то запретить, это глубинное непонимание прожитых поколений в "совке". Когда продуктовые были пусты, но все как-то все доставали – и джинсы и мандарины".Ксения Собчак

В продолжении общественный деятель заявила, что также происходит и сейчас.

"Прекрасные лодки, казахстанские и кыргызстанские банковские карты, шикарный сервис, удобный аэропорт с частным терминалом и виды покруче юга Франции – все это в полном доступе. Турция и Дубай должны "мудрым" лидерам ЕС сказать большое спасибо".Ксения Собчак

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В начале 2023 года Собчак заявила, что у нее есть гражданство Израиля. Такое известие породило новые слухи и волны негодования вокруг нее. По словам телеведущей, она получила второй паспорт, чтобы "уберечь себя и свою семью, когда мир вокруг стал рушиться".

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