Ерке Есмахан поздравила мужа с дорогостоящей покупкой

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан накануне, 20 ноября 2023 года, похвасталась новеньким автомобилем Cadillac Escalade. Его стоимость варьируется от 65 до 95 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Артистка поздравила мужа Раймбека Бактыгереева (сценический псевдоним Raim) с дорогостоящей покупкой.

"Raim, это твой труд, мое сердце. Слава Всевышнему! Поздравляю!", – написала Ерке Есмахан в Instagram-Stories.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Также исполнительница хита "Алматыда жоқ-жоқ! Астанада жоқ-жоқ!" показала салон авто. Судя по опубликованному видео, Raim стал хозяином новенького полноразмерного внедорожника Cadillac Escalade.

Отметим, что стоимость нового Cadillac Escalade в Казахстане варьируется от 65 до 95 млн тенге.

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7 ноября 2023 года Ерке Есмахан пришла в недоумение от высказываний одной из своих подписчиц. Подробности по ссылке.