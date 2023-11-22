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Сыграли на домбре, посадили цветы: Димаш встретился с учениками одной из школ Алматы

Сыграли на домбре, посадили цветы: Димаш встретился с учениками одной из школ Алматы Фото: скриншот с видео
Теплую встречу с учениками одной из часных школ Алматы провел накануне казахстанская звезда музыкального Олимпа Димаш Кудайбергенов. Вместе юными поклонниками музыкант сыграл на домбре и посадил комнатные растения, сообщает Zakon.kz.

Частную алматинскую школу посетил казахстанский музыкант Димаш Кудайбергенов и поделился кадрами общения с юными почитателями его таланта в своем профиле Instagram.


Судя по кадрам, визит получился насыщенным. Помимо знакомства с самим учебным заведением, Димаш послушал выступления учащихся школы, а также посадил вместе с маленькими учениками цветы. Кроме прочего, Димаш Кудайбергенов сыграл с юными домбристами музыкальную композицию.

В своей публикации казахстанский музыкант мирового масштаба поблагодарил организаторов за теплый прием.

Несколькими днями ранее в социальных сетях казахстанский певец рассказал о своем возвращении домой. Димаш посетил прошедший 18 ноября в Астане матч казахстанской сборной по футболу с командой из Сан-Марино, после чего певец поделился фотографиями со стадиона.

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Кудайберген Димаш Алматы Казахстан
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