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Брюс Уиллис озадачил фанатов семейной фотографией

Брюс Уиллис озадачил фанатов семейной фотографией Фото: Instagram/brucewillisbw
Американский актер и продюсер Брюс Уиллис в честь праздника День благодарения, который в 2023 году выпал на четверг, 23 ноября, опубликовал семейное фото. На снимке – счастливое семейство звезды "Крепкого орешка", но фанатов озадачило присутствие его бывшей жены Деми Мур, сообщает Zakon.kz

На фото, опубликованном более восьми часов назад в Instagram, Брюс Уиллис сидит в обнимку со второй женой – фотомоделью Эмме Хеминг. Рядом с ними расположилась и бывшая супруга актера Деми Мур, а также дочери.

Брюс Уиллис озадачил фанатов семейной фотографией

Фото: Instagram/brucewillisbw

"Счастливого Дня благодарения", – лаконично подписал семейную фотографию Брюс Уиллис.

Фанаты закидали актера вопросами про бывшую жену, но большинство из них были в восторге от семейной идиллии:

  • "Почему Деми там?"
  • "Это тоже Деми Мур?"
  • "Красивая и гармоничная семья".
  • "Такая красивая семья. Люблю Брюса".
  • "Поздравляю прекрасную семью с Днем благодарения".
  • "Поздравляю всех с Днем благодарения! Лучшая звезда боевиков в мире".

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