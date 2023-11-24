Брюс Уиллис озадачил фанатов семейной фотографией

Американский актер и продюсер Брюс Уиллис в честь праздника День благодарения, который в 2023 году выпал на четверг, 23 ноября, опубликовал семейное фото. На снимке – счастливое семейство звезды "Крепкого орешка", но фанатов озадачило присутствие его бывшей жены Деми Мур, сообщает Zakon.kz

На фото, опубликованном более восьми часов назад в Instagram, Брюс Уиллис сидит в обнимку со второй женой – фотомоделью Эмме Хеминг. Рядом с ними расположилась и бывшая супруга актера Деми Мур, а также дочери.

Фото: Instagram/brucewillisbw

"Счастливого Дня благодарения", – лаконично подписал семейную фотографию Брюс Уиллис.

Фанаты закидали актера вопросами про бывшую жену, но большинство из них были в восторге от семейной идиллии:

"Почему Деми там?"

"Это тоже Деми Мур?"

"Красивая и гармоничная семья".

"Такая красивая семья. Люблю Брюса".

"Поздравляю прекрасную семью с Днем благодарения".

"Поздравляю всех с Днем благодарения! Лучшая звезда боевиков в мире".

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