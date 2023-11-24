Брюс Уиллис озадачил фанатов семейной фотографией
На фото, опубликованном более восьми часов назад в Instagram, Брюс Уиллис сидит в обнимку со второй женой – фотомоделью Эмме Хеминг. Рядом с ними расположилась и бывшая супруга актера Деми Мур, а также дочери.
Фото: Instagram/brucewillisbw
"Счастливого Дня благодарения", – лаконично подписал семейную фотографию Брюс Уиллис.
Фанаты закидали актера вопросами про бывшую жену, но большинство из них были в восторге от семейной идиллии:
- "Почему Деми там?"
- "Это тоже Деми Мур?"
- "Красивая и гармоничная семья".
- "Такая красивая семья. Люблю Брюса".
- "Поздравляю прекрасную семью с Днем благодарения".
- "Поздравляю всех с Днем благодарения! Лучшая звезда боевиков в мире".
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