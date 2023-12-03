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Али Окапов поделился милым видео с женой и ребенком

Али Окапов, Акерке Буркитбай Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский исполнитель Али Окапов поделился милым видеороликом, в котором снялся с женой и сыном, сообщает Zakon.kz.

Видео Окапов опубликовал на своей личной странице в Instagram.

Подписал певец пост так: "Счастливая семья".

Видео снято около неизвестного моря, а может, даже у океана.

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