"Опять фигню выпустила": восьмилетний сын Ксении Собчак жестко высказался о ее танцах

Известная российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях видео танцев с беременной Идой Галич и опять подверглась критике собственного сына, сообщает Zakon.kz.

Ролик с комментариями восьмилетнего Платона по поводу очередного контента матери журналистка опубликовала в своем Telegram-канале и в Stories в Instagram.

Ребенок был категоричен и назвал "фигней" новое видео звездной родительницы, а потом и вовсе заявил, что танцевать она не умеет.

Впрочем, видеопосты Собчак в социальных сетях уже неоднократно вызывали критику со стороны мальчика. Ранее он заявлял матери, что никогда ее не простит за танцы, которые она разместила в TikTok.

Свежий танцевальный батл, который пришелся не по душе сыну, телеведущая провела с беременной Идой Галич, которая вот-вот станет мамой.