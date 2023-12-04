Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан

Выписавшаяся на днях из роддома с новорожденным сыном казахстанская певица Ерке Есмахан поделилась в социальных сетях неожиданным заявлением, сообщает Zakon.kz.

Артистка после выписки из роддома поделилась серией фотографий, сделанных в послеродовой палате, и поблагодарила сотрудников медцентра. Особые слова Есмахан направила двум медикам.

В своем обращении к подписчикам дважды мама сделала неожиданное заявление о том, что уже готова стать мамой третий раз (от первого брака у Ерке есть сын Муслим) и планирует родить дочь.

"Теперь, даст Бог, я рожу девочку. Аминь!" – дополнила сообщение молодая звездная мама.

Известные казахстанские исполнители Ерке Есмахан и Raim стали родителями, об этом звездная пара сообщила поклонникам 23 ноября. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения первенца.

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После выписки из роддома Ерке Есмахан поделилась первыми фото у колыбели новорожденного сына в его комнате.