Неожиданное заявление сделала ставшая впервые мамой Ерке Есмахан
Фото: Instagram/erke_esmahan
Выписавшаяся на днях из роддома с первенцем казахстанская певица Ерке Есмахан, поделилась в социальных сетях неожиданным заявлением, сообщает Zakon.kz.
Новоявленная мама Ерке Есмахан после выписки из роддома поделилась серией фотографий, сделанных в послеродовой палате и поблагодарила сотрудников медцентра. Особые слова Есмахан направила двум медикам.
В своем обращении к подписчикам молодая мама сделала неожиданное заявление о том, что уже готова стать мамой второй раз и планирует родить дочь.
"Теперь, даст Бог, я рожу девочку. Аминь!", – дополнила сообщение молодая звездная мама.
Известные казахстанские исполнители Ерке Есмахан и Raim стали родителями, об этом звездная пара сообщила поклонникам 23 ноября. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения первенца.
После выписки из роддома Ерке Есмахан поделилась первыми фото у колыбели новорожденного сына в его комнате.
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