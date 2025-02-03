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Культура и шоу-бизнес

Певица Мадина Садвакасова заинтриговала поклонников

Певица Мадина Садвакасова заинтриговала поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 18:59 Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Популярная казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова обрадовала поклонников новым дуэтом. 45-летняя артистка не стала называть имя певца, но поделилась в Instagram фотографиями с ним, сообщает Zakon.kz.

При этом на опубликованных 3 февраля 2025 года снимках лицо загадочного исполнителя разглядеть невозможно.

"Новый дуэт! Как вы думаете, с кем? Подсказка, думаю, не нужна, так как вы и так догадываетесь", – заинтриговала Садвакасова.

Подписчики Мадины принялись гадать и перечислили имена известных казахстанских исполнителей. Большинство из них предположили, что певица готовит дуэт с молодым супругом Ерке Есмахан – Раймбеком Бактыгереевым (более известен как Raim):

  • "Raim".
  • "Садраддин".
  • "Калифарния".
  • "Кайрат Нуртас".
  • "Алишер Каримов".
  • "Сакен Майгазиев".

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22 января 2025 года Мадина Садвакасова предстала в "новых" образах и восхитила поклонников.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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