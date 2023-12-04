Димашу вручили престижную премию в Сербии
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash/
Именитый казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген удостоился престижной премии Karić brothers award во время выступления в Сербии, сообщает Zakon.kz.
Радостной новостью с поклонниками поделился в своих социальных сетях сам артист. Димаш Кудайберген опубликовал фото с орденом на груди.
"Сегодня получил награду Karić brothers award в Белграде, Сербия. Искреннее спасибо всем слушателям, которые всегда меня поддерживали. Премия Брата Карича присуждается всемирно известным деятелям науки, журналистики, экономики, культуры и общественных деятелям", – подписал фото музыкант.
Димаш отметил, что ранее престижную награду вручали первому президенту Казахстана, режиссеру Эмиру Кустурице, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, теннисисту Новаку Джоковичу и актеру Стивену Сигалу.
Тем временем фанаты Димаша поделились кадрами его выступления и церемонией награждения звезды казахстанской эстрады.
Накануне стало известно, что следующий концерт популярного певца Димаша Кудайбергена в рамках мирового тура STRANGER состоится в Венгрии.
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