Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Димашу вручили престижную премию в Сербии

Димашу вручили престижную премию в Сербии Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash/
Именитый казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген удостоился престижной премии Karić brothers award во время выступления в Сербии, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью с поклонниками поделился в своих социальных сетях сам артист. Димаш Кудайберген опубликовал фото с орденом на груди.

"Сегодня получил награду Karić brothers award в Белграде, Сербия. Искреннее спасибо всем слушателям, которые всегда меня поддерживали. Премия Брата Карича присуждается всемирно известным деятелям науки, журналистики, экономики, культуры и общественных деятелям", – подписал фото музыкант.


Димаш отметил, что ранее престижную награду вручали первому президенту Казахстана, режиссеру Эмиру Кустурице, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, теннисисту Новаку Джоковичу и актеру Стивену Сигалу.

Тем временем фанаты Димаша поделились кадрами его выступления и церемонией награждения звезды казахстанской эстрады.

Накануне стало известно, что следующий концерт популярного певца Димаша Кудайбергена в рамках мирового тура STRANGER состоится в Венгрии.

Читайте также

"Дралась, как сумасшедшая": Мадина Садвакасова поделилась неожиданным фактом из детства
"Дралась, как сумасшедшая": Мадина Садвакасова поделилась неожиданным фактом из детства
Неожиданное заявление сделала ставшая впервые мамой Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала ставшая впервые мамой Ерке Есмахан
Ксению Собчак высмеяли за откровенное фото
Ксению Собчак высмеяли за откровенное фото
Мария Мельникова
Кудайберген Димаш Казахстан Сербия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Что стало с сайтом Kyzdar.net, который хотели заблокировать в Казахстане
Что стало с сайтом Kyzdar.net, который хотели заблокировать в Казахстане
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: