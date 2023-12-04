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Звезда супергеройского фильма "Стражи Галактики" смутил подписчиков

Звезда супергеройского фильма "Стражи Галактики" смутил подписчиков Фото: Instagram/prattprattpratt
Американский актер Крис Прэтт, известный по ролям в блокбастерах "Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода", опубликовал фотографию новогодней елки с неоднозначной подписью, сообщает Zakon.kz.

Снимок был размещен на странице в Instagram 4 декабря 2023 года.

"У меня кончик загибается вправо, и это нормально", – говорится в подписи.

Комментаторы разделились на два лагеря. Если одни с юмором отнеслись к подобному высказыванию, то другие же отметили, что не ожидали подобного от Прэтта.

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Ранее сообщалось, что непристойная фотосессия Ирины Шейк озадачила подписчиков. Вопросы у комментаторов вызвали не наряды от популярных брендов, а позы модели.

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