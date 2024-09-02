Подписчики завалили Оксану Самойлову вопросами про старшую дочь, которая "исчезла" из ее соцсетей

Популярная российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова 2 сентября 2024 года опубликовала семейные фотографии, в которых ее подписчики не нашли старшую дочь Ариелу, сообщает Zakon.kz.

Подпись к публикации в Instagram жена Джигана начала с поздравления "всех с 1 сентября".

"У нас сегодня три школьницы. Майюшка в том году была во втором классе в другой школе, в этом перевелась в нашу в настоящий первый класс. Наши дети, на удивление, соскучились по школе и с большим удовольствием сегодня пошли, но мы то знаем, что это ненадолго. Меня вот добавили в девять школьных чатов на двух языках, и это полная... Так что школьная заварушка начинается. Всем родителям терпения и всем деткам сил и хороших оценок", – написала Оксана Самойлова, опубликовав фотографии с двумя дочерями – Леей и Майей.

В комментариях подписчики вместо поздравлений закидали 36-летнюю многодетную мать вопросами про старшую дочь Ариелу, которая "исчезла" из ее соцсетей:

"А где Ари?"

"Почему не видно Ари?"

"Ари не фоткается уже".

"Жалко, Ари нету, только ради нее и смотрела контент Оксаны".

"Ну, родители сами виноваты, что Ариэлу захейтили, это было реально ужасно".

"Оксана, такая вы молодец, не заставляете фотографироваться Ари, если она сама того не желает".

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8 декабря 2023 года Оксана Самойлова сообщила, что ее старшая дочь Ариела выпустила первый трек. Но вместо оваций на начинающую певицу накинулись хейтеры. А 21 июня 2024 года жена Джигана презентовала новую песню Ариелы и неожиданно заявила, что этот трек еще и последний. Она предположила, что наследница передумала стать певицей из-за хейта.