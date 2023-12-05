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Новое спецпособие, сериал "Слово пацана", программа "Келешек" – итоги дня

Новое спецпособие, сериал "Слово пацана", программа "Келешек" – итоги дня Фото: pixabay, pxhere
Новое спецпособие будут получать казахстанцы c 1 января 2024 года, могут ли запретить сериал "Слово пацана" в Казахстане. Как будет работать программа "Келешек", главные события за 5 декабря 2023 года – в материале Zakon.kz.

Спецпособие

Новое спецпособие будут получать казахстанцы. С 1 января 2024 года планируется введение специальных социальных выплат до достижения пенсионного возраста, начиная с 55 лет, для работников, занятых во вредных условиях труда, учитывающие значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью работника.

Российский сериал "Слово пацана"

Повышенное внимание к сериалу может быть связано с массовыми драками школьников, которые регулярно происходят в Казахстане. Так, в конце октября в Актау после "разборок" задержали 76 подростков, а в начале декабря в Алматинской области настоящее побоище с участием школьников попало на видео. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве высказались о том, могут ли запретить в Казахстане российский сериал "Слово пацана". 

Программа "Келешек"

Система "Келешек" начнет работать с 2024 года. По программе на сегодняшний день принимаются законодательные изменения. Партнерами программы могут стать 6-7 топовых банков. Любой родитель с 2024 года может прийти в один из этих банков – партнеров и открыть там специальный защищенный счет, где он будет копить на учебу ребенка. Минимально – 1 МРП или 3450 тенге – это минимальная требуемая сумма накопления.

Хостелы 

В Казахстане ужесточат требования к хостелам, куда заселяют студентов. Также вузы обяжут обеспечивать студентов местами в общежитиях. 

Соцсети

Аналитики назвали самые популярные социальные сети в Казахстане. На первом месте по востребованности оказалась соцсеть Pinterest. 

В Астане апокалипсис 

В связи с ухудшением погодных условий в Астане перекрыли трассы и перевели школьников первой смены на дистанционный формат обучения. Также в городе произошло почти 100 дорожно-транспортных происшествий.

Растрата денег дольщиков 

В Актау агентство по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении руководства ТОО "Багис". Директора фирмы подозревают в присвоении и растрате вверенных ему денег дольщиков при строительстве ЖК "Атамекен". Следствие установило, что директор ТОО с марта 2017 года по сентябрь 2022 года под предлогом завершения строительства жилого комплекса присвоил денежные средства 119 дольщиков в крупном размере на сумму почти 400 млн тенге.

Мир

Во Франции одобрили запрет электронных сигарет.

В индийском городе Ченнаи, где живут более 9 млн человек, из-за проливного дождя частично затопило аэропорт. В мегаполисе закрыли школы, колледжи и банки в связи с непогодой.

На прошлой неделе волна митингов прокатилась практически по всем крупным рынкам Бишкека и регионов. Требование у торговцев одно – оставить патенты на торговлю и не применять контрольно-кассовые машины. После было принято решение, что в стране первые шесть месяцев 2024 года будет действовать запрет на проведение проверок. Мораторий на проверки начнет действовать вместе с нормой об отмене патента на торговую деятельность.

Спорт 

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в полулегком и легком весе рассказал, как назвал своего четвертого ребенка. 

Юниорская сборная Казахстана по боксу заняла четвертое общекомандное место на мировом первенстве 2023 года в Армении. Молодые казахстанские боксеры завоевали в общей сложности десять медалей: четыре золотые и шесть бронзовых.

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