Новое спецпособие, сериал "Слово пацана", программа "Келешек" – итоги дня
Спецпособие
Новое спецпособие будут получать казахстанцы. С 1 января 2024 года планируется введение специальных социальных выплат до достижения пенсионного возраста, начиная с 55 лет, для работников, занятых во вредных условиях труда, учитывающие значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью работника.
Российский сериал "Слово пацана"
Повышенное внимание к сериалу может быть связано с массовыми драками школьников, которые регулярно происходят в Казахстане. Так, в конце октября в Актау после "разборок" задержали 76 подростков, а в начале декабря в Алматинской области настоящее побоище с участием школьников попало на видео. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве высказались о том, могут ли запретить в Казахстане российский сериал "Слово пацана".
Программа "Келешек"
Система "Келешек" начнет работать с 2024 года. По программе на сегодняшний день принимаются законодательные изменения. Партнерами программы могут стать 6-7 топовых банков. Любой родитель с 2024 года может прийти в один из этих банков – партнеров и открыть там специальный защищенный счет, где он будет копить на учебу ребенка. Минимально – 1 МРП или 3450 тенге – это минимальная требуемая сумма накопления.
Хостелы
В Казахстане ужесточат требования к хостелам, куда заселяют студентов. Также вузы обяжут обеспечивать студентов местами в общежитиях.
Соцсети
Аналитики назвали самые популярные социальные сети в Казахстане. На первом месте по востребованности оказалась соцсеть Pinterest.
В Астане апокалипсис
В связи с ухудшением погодных условий в Астане перекрыли трассы и перевели школьников первой смены на дистанционный формат обучения. Также в городе произошло почти 100 дорожно-транспортных происшествий.
Растрата денег дольщиков
В Актау агентство по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении руководства ТОО "Багис". Директора фирмы подозревают в присвоении и растрате вверенных ему денег дольщиков при строительстве ЖК "Атамекен". Следствие установило, что директор ТОО с марта 2017 года по сентябрь 2022 года под предлогом завершения строительства жилого комплекса присвоил денежные средства 119 дольщиков в крупном размере на сумму почти 400 млн тенге.
Мир
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Спорт
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