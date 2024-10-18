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Стало известно, где проводит время Алла Пугачёва, пока Галкин в США

певица, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 21:43 Фото: Instagram/alla_orfey
Советская и российская певица Алла Пугачёва с 11-летним сыном Гарри замечена на Кипре, сообщает Zakon.kz.

Портал kp.ru опубликовал фотографию, на котором исполнительница идет по улице, одетая в короткие белые шорты, белую тунику и черную кепку, а рядом с ней – Гарри в защитном шлеме, который, вероятно, едет на самокате.

Также отмечается, что настоящее время супруг Примадонны Максим Галкин не с семьей, так как недавно он выходил на связь с поклонниками из США. Он жаловался на ветреную погоду во Флориде, а также рассказывал о предстоящем туре по Америке. Стоимость билетов на его выступление за рубежом, пишет портал, варьируется от 8 до 20 тыс. рублей (от 40,5 тыс. до более 101 тыс. тенге).

Ранее в СМИ прошла информация о том, что Алла Пугачёва с детьми хочет вернуться в Россию. На эти слухи отреагировали и Примадонна, и ее супруг.

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