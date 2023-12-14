Айжан Байзакова умилила фанатов видеороликом с малышом
Фото: Instagram/bayzakova
Популярный казахстанский блогер Айжан Байзакова сегодня, 14 декабря 2023 года, опубликовала видеоролик со своим малышом, который появился на свет почти месяц назад – 28 ноября. Ее фанатов публикация умилила, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией блогер не стала ничего писать, лишь оставила два смайлика в виде белого сердца и бутылочки для малыша.
Фанатов видеоролик умилил:
- "Чудо какое".
- "Как это мило".
- "Айжан такая милая".
- "Самый лучший переход".
Материал по теме
Айжан Байзакова объявила о рождении второго ребенка
28 ноября 2023 года Айжан Байзакова второй раз стала мамой. Позднее блогер раскрыла имя малыша. Подробности здесь.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript