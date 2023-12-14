Айжан Байзакова умилила фанатов видеороликом с малышом

Популярный казахстанский блогер Айжан Байзакова сегодня, 14 декабря 2023 года, опубликовала видеоролик со своим малышом, который появился на свет почти месяц назад – 28 ноября. Ее фанатов публикация умилила, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией блогер не стала ничего писать, лишь оставила два смайлика в виде белого сердца и бутылочки для малыша.

Фанатов видеоролик умилил:

"Чудо какое".

"Как это мило".

"Айжан такая милая".

"Самый лучший переход".

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28 ноября 2023 года Айжан Байзакова второй раз стала мамой. Позднее блогер раскрыла имя малыша. Подробности здесь.