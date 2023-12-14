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Айжан Байзакова умилила фанатов видеороликом с малышом

Айжан Байзакова умилила фанатов видеороликом с малышом Фото: Instagram/bayzakova
Популярный казахстанский блогер Айжан Байзакова сегодня, 14 декабря 2023 года, опубликовала видеоролик со своим малышом, который появился на свет почти месяц назад – 28 ноября. Ее фанатов публикация умилила, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией блогер не стала ничего писать, лишь оставила два смайлика в виде белого сердца и бутылочки для малыша.

Фанатов видеоролик умилил:

  • "Чудо какое".
  • "Как это мило".
  • "Айжан такая милая".
  • "Самый лучший переход".

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