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Культура и шоу-бизнес

Памелу Андерсон упрекнули, что она теперь не похожа на "спасательницу Малибу"

Памела Андерсон участвовала на Met Gala , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 02:20 Фото: Instagram/pamelaanderson
Главную героиню "Спасатели Малибу" Памелу Андерсон раскритиковали за то, что она больше не выглядит как в нашумевшем фильме, сообщает Zakon.kz.

На ежегодном балу Met Gala 5 мая многие обратили внимание на новый стиль Памелы Андерсон. Она появилась с коротким каре и ровной челкой, в длинном платье с пайетками и кристаллами. Макияж был минимальным, ведь не так давно актриса рассказала, что в 57 лет решила отказаться от декоративной косметики.

"Вместо того, чтобы пытаться быть отполированным человеком, я решила быть сырой", – рассказывала она, объясняя, что чувствует себя куда увереннее, чем раньше, и что она устала от статуса "секс-символа 90-х".

Однако некоторые раскритиковали ее стиль. Например, британский таблойд Daily Mail назвал ее образ "невзрачным" и "старомодным". В заметке также говорится, что теперь актриса "совсем не та, что в славные дни "Спасателей Малибу" и разместили фото из сериала. В соцсетях некоторые тоже опубликовали ее снимок с подписью-напоминанием, что она была самой сексуальной женщиной в мире.

Многие возмутились из-за такого сравнения. Пользователи социальных сетей выпустили слова-поддержки актрисе:

  • "Мы можем перестать стыдить женщин за то, что они выглядят не так, как 30 лет назад?";
  • "Она выглядит прекрасно, не пользуется косметикой, а еще мы все становимся старше";
  • "Памела Андерсон доказала: в 57 лет ты можешь не использовать много косметики и оставаться красивой".

Недавно певица Кэти Перри ответила на критику после полета в космос и новых гастролей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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