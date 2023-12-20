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Розовая елка Оксаны Самойловой огорошила подписчиков

Розовая елка Оксаны Самойловой огорошила подписчиков Фото: Instagram/samoylovaoxana
Популярный блогер Оксана Самойлова любит удивлять армию поклонников. 20 декабря 2023 года бизнесвумен рассказала о высокой розовой елке, установленной у себя в доме, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видео, размещенном на странице в Instagram, Самойлова с детьми стоят возле маленькой елки с грустными лицами. Однако все меняется после появления Деда Мороза, который своим волшебством превратил унылое деревце в огромную розовую елку.

"Знакомьтесь с моей елочкой. Это Candyland. Мне кажется, это мой самый красивый праздничный декор за все времена. Хотя, я так каждый год говорю. Эту четырех метровую елку пришлось красить в 4 слоя розовой краски. Потому что таких огромных розовых елок не существует. 3,5 км гирлянды (2 дня только гирлянду наматывали), большие игрушки сладости пришлось делать самим. В продаже их нет", – расписала детали модель под публикацией.

Однако не все пользователи Сети оценили старания звездной семьи.

  • Кто-то счастлив, наряжая и такую, как в начале видео. А тут такие лица: будто счастье в высоте и красоте елки.
  • Елка – очень красивая, но подача. По видео люди должны грустить и быть в трауре, если нет возможности на такую дорогую, шикарную елку.
  • А мы нарядили такую же как у вас первая и тоже очень рады.
  • Елка должна быть зеленая с разноцветными игрушками.
  • Какой-то подтекст есть у этого видео, типа мелкая елка радости не принесет, а только грусть и печаль. Задумка навеять грусть на 99 % населения…
  • Как-то взяли унизили пол страны. Не у всех есть финансы на шикарную елку за кучу денег, поэтому не надо было в начале видео вот это все устраивать.

Конечно же, нашлись и те, кто поддержал замысел Самойловой.

Ранее Самойлова с супругом Джиганом показали подписчикам, как украсили фасад дома к Новому году.

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