Розовая елка Оксаны Самойловой огорошила подписчиков

Популярный блогер Оксана Самойлова любит удивлять армию поклонников. 20 декабря 2023 года бизнесвумен рассказала о высокой розовой елке, установленной у себя в доме, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видео, размещенном на странице в Instagram, Самойлова с детьми стоят возле маленькой елки с грустными лицами. Однако все меняется после появления Деда Мороза, который своим волшебством превратил унылое деревце в огромную розовую елку.

"Знакомьтесь с моей елочкой. Это Candyland. Мне кажется, это мой самый красивый праздничный декор за все времена. Хотя, я так каждый год говорю. Эту четырех метровую елку пришлось красить в 4 слоя розовой краски. Потому что таких огромных розовых елок не существует. 3,5 км гирлянды (2 дня только гирлянду наматывали), большие игрушки сладости пришлось делать самим. В продаже их нет", – расписала детали модель под публикацией.

Однако не все пользователи Сети оценили старания звездной семьи.

Кто-то счастлив, наряжая и такую, как в начале видео. А тут такие лица: будто счастье в высоте и красоте елки.

Елка – очень красивая, но подача. По видео люди должны грустить и быть в трауре, если нет возможности на такую дорогую, шикарную елку.

А мы нарядили такую же как у вас первая и тоже очень рады.

Елка должна быть зеленая с разноцветными игрушками.

Какой-то подтекст есть у этого видео, типа мелкая елка радости не принесет, а только грусть и печаль. Задумка навеять грусть на 99 % населения…

Как-то взяли унизили пол страны. Не у всех есть финансы на шикарную елку за кучу денег, поэтому не надо было в начале видео вот это все устраивать.

Конечно же, нашлись и те, кто поддержал замысел Самойловой.

Ранее Самойлова с супругом Джиганом показали подписчикам, как украсили фасад дома к Новому году.