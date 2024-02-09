Али Окапов рассказал, что его бесит в работе
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский артист Али Окапов рассказал, что его бесят люди, с которыми он работает, но из-за дружбы с ним, они порой ведут себя безответственно, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Instagram.
"Хороший человек это все-таки не профессия. Я стараюсь быть в хороших отношениях со всеми с кем работаю, но часто из за дружбы в итоге эти же люди перестают со мной быть ответственными и подводят, так как мы "свои". Это бесит, потому что я думал "своим" как раз-таки надо делать в лучшем виде. В общем иногда лучше сознательно держать дистанцию, и в случае чего требовать, как полагается. Nothing personal, its Just a business", – написал Окапов.
Ранее Али Окапов рассказал, что хочет снять фильм к 50-летию выхода на сцену его легендарной мамы – певицы Розы Рымбаевой.
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