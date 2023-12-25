А че не в трусах пришел? –комментаторы троллят Киркорова после вечеринки Ивлеевой

Короля российской эстрады Филиппа Киркорова затроллили его подписчики за новый образ, в котором он пришел в Большой театр на "Щелкунчика" после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.

Киркоров одет поистине шикарно, но его теперь уже бывшие обожатели никак не могут забыть и простить его выхода на "голой" вечеринке.

"Из огня да в полымя, из грязных вечеринок да к высокому искусству, даже не вяжется".

"Филя, надо было одеться, как к Ивлеевой! И не втирать публике про Большой театр и про "Щелкунчик". Не верим больше".

"Чтоб не одел, всё равно вижу в сетке и труселях!" и "А че не в трусах пришел?" – пишут обозленные читатели его страницы в Instagram

Киркорова даже назвали голым королем.





Ранее мы писали, что Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Общественник обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на мероприятии Ивлеевой. Глава ФПБК обвинил участников вечеринки в пропаганде ЛГБТ.

Также мы писали, что Анастасия Ивлеева дала официальный видеоответ на все претензии после ее нашумевшей вечеринки с "голыми" звездами шоу-бизнеса.