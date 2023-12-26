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Лолита решила высказаться о сложной ситуации после "голой" вечеринки Ивлеевой

Лолита решила высказаться о сложной ситуации после "голой" вечеринки Ивлеевой Фото: Instagram.com/lolitamilyavskaya/
Известная российская певица Лолита Милявская записала видеообращение к подписчикам в соцсетях в попытке объяснить почему приняла решение участвовавать в скандальной вечеринке и как она сейчас расстроена неожиданным хейтом в ее сторону, сообщает Zakon.kz

Любимая, теперь уже наверное в прошлом, артистка заявила что шла не просто на вечеринку, а на арт-выставку, арт-объект.

Певица призналась, что она, как другие приглашенные, просто хотела расслабиться. "Усталость, которая накопилась у всех и за год, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать. Вы думаете, отрываться не хотелось? Хотелось. Поэтому, конечно, я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось", - сказала Лолита.

Она также добавила, что не любит, когда вот как в детском саду звучит: я в последний раз, я больше не буду.

"Никто не знает, что будет, кого сорвет, кто от чего будет плакать, а кто отчего будет смеяться. Вот людьми нужно оставаться в любом случае. Абсолютно в любом. Никому не желать ни смерти, ни погибели, ни болезней. Давайте попробуем как-то все-таки вместе и новогоднее настроение сохранить. Попробуем?" — заключила звезда.

Ранее мы писали что другого известного гостя "голой" вечеринки Филиппа Киркорова тоже очень сильно критикуют и общественники даже выступили с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на мероприятии Ивлеевой. Глава ФПБК обвинил участников вечеринки в пропаганде ЛГБТ.

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