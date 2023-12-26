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Джейсон Стейтем опубликовал редкое фото с сыном

Джейсон Стейтем опубликовал редкое фото с сыном Фото: Instagram/jasonstatham
Британский актер Джейсон Стейтем, известный по фильмам "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и другим, поделился с подписчиками новым снимков в соцсетях. После чего русскоязычные комментаторы незамедлительно заполонили комментарии пацанскими цитатами, сообщает Zakon.kz.

Публикация была размещена 25 декабря 2023 года на личной странице артиста в Instagram.

На кадре Стейтем с сыном позируют после велосипедной прогулки.

Примечательно, что в очередной раз под его постом можно встретить огромное число комментарием на русском языке.

  • Берегите мамы дочек, у меня растет сыночек.
  • Лучше с сыном на велике, чем с чертями на гелике.
  • Когда я читаю книгу, книга получает знания.
  • Крути педали, пока не дали.
  • Завтра рано вставать. Встану послезавтра.
  • Ничто не может скрасить плохой день, как комментарии у Стетхема.
  • Храни VPN у россиян.
  • Не бойся ножа, бойся вилки, один удар - четыре дырки!
  • Не имей сто долларов, а имей миллион русских в комментариях под своими постами, – смеются пользователи.

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Русскоязычные фанаты "оккупировали" Instagram Стейтема

Не так давно поводом для веселья среди комментаторов Стейтема послужила подпись к фотографии, похожая на одну из его фейковых философских цитат из "пацанских пабликов" VK: "Те кто знают... знают".

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