Роман Костомаров повторил танец из нашумевшего сериала "Слово пацана"
Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Российский фигурист Роман Костомаров, переживший тяжелую болезнь и частичную ампутацию конечностей, вместе с женой Оксаной Домниной станцевал на льду под песню "Ласкового мая" "Седая ночь", сообщает Zakon.kz.
Cупруги повторили культовый танец на стадионе.
Видео с танцем разместил Костомаров на личной странице в Instagram 27 декабря 2023 года.
"Всем привет. Идем в ногу со временем с моей роднулей", – говорится в подписи к публикации.
Ролик вызвал шквал положительных отзывов.
- Как же на вас приятно смотреть! Любви вам и долгих лет.
- Роман, аплодирую стоя! Вам двоим! Вы олицетворение силы, мужества, любви!!! Продолжайте в танце и дальше вашу жизнь!
- Есть ли что-то, что не под силам Роману Костомарову? Уверена, что нет!
- Супергерои, обладающие суперсилой любви, которая исцеляет, объединяет и дарит веру другим, кто опустил руки.
- Спасибо, что делитесь с нами такими видео, – пишут пользователи Сети.
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18 декабря 2023 года он впервые после тяжелой болезни на публике вышел на лед на коньках.
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