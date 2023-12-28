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Роман Костомаров повторил танец из нашумевшего сериала "Слово пацана"

Роман Костомаров повторил танец из нашумевшего сериала "Слово пацана" Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Российский фигурист Роман Костомаров, переживший тяжелую болезнь и частичную ампутацию конечностей, вместе с женой Оксаной Домниной станцевал на льду под песню "Ласкового мая" "Седая ночь", сообщает Zakon.kz.

Cупруги повторили культовый танец на стадионе.

Видео с танцем разместил Костомаров на личной странице в Instagram 27 декабря 2023 года.

"Всем привет. Идем в ногу со временем с моей роднулей", – говорится в подписи к публикации.

Ролик вызвал шквал положительных отзывов.

  • Как же на вас приятно смотреть! Любви вам и долгих лет.
  • Роман, аплодирую стоя! Вам двоим! Вы олицетворение силы, мужества, любви!!! Продолжайте в танце и дальше вашу жизнь!
  • Есть ли что-то, что не под силам Роману Костомарову? Уверена, что нет!
  • Супергерои, обладающие суперсилой любви, которая исцеляет, объединяет и дарит веру другим, кто опустил руки.
  • Спасибо, что делитесь с нами такими видео, – пишут пользователи Сети.

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Костомаров совершил подвиг на юбилее Авербуха

Костомаров, вставший на коньки после болезни и периода восстановления, каждый день много работает в спортзале и бассейне, освоил протезы.

18 декабря 2023 года он впервые после тяжелой болезни на публике вышел на лед на коньках.

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