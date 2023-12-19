Костомаров совершил подвиг на юбилее Авербуха
По данным РИА Новости "Спорт", появление Костомарова на коньках было главным сюрпризом, который готовил Авербух.
Также отмечено, что Татьяна Навка и Костомаров в вечерней программе исполнили программу "Кармен" – с этим произвольным танцем они победили на Олимпиаде 2006 года в Турине.
В утренней программе он выступил вместе со своей женой Оксаной Домниной.
Кроме того, Костомаров опубликовал поздравление Авербуху в личном блоге.
"Я так рад! Что у меня есть такой друг по жизни! А мы еще поживем… Просто хочу пожелать тебе хорошего душевного настроения… Это твой день… День Рождения", – говорится в подписи к совместному фото.
Напомним, что в январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.
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Несколько дней ранее супруга Костомарова фигуристка Оксана Домнина дала интервью, в котором рассказала про восстановление мужа. По ее словам, олимпийский чемпион до сих пор не сумел до конца принять себя и всю ситуацию, но старается жить как прежде.