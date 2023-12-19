Костомаров совершил подвиг на юбилее Авербуха

18 декабря 2023 года заслуженный мастер спорта России Илья Авербух отметил 50-летний юбилей. На шоу "Вместе и навсегда", посвященном праздничному мероприятию, впервые после тяжелой болезни на публике вышел на лед на коньках олимпийский чемпион Роман Костомаров, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости "Спорт", появление Костомарова на коньках было главным сюрпризом, который готовил Авербух.

Также отмечено, что Татьяна Навка и Костомаров в вечерней программе исполнили программу "Кармен" – с этим произвольным танцем они победили на Олимпиаде 2006 года в Турине.

В утренней программе он выступил вместе со своей женой Оксаной Домниной.

Кроме того, Костомаров опубликовал поздравление Авербуху в личном блоге.

"Я так рад! Что у меня есть такой друг по жизни! А мы еще поживем… Просто хочу пожелать тебе хорошего душевного настроения… Это твой день… День Рождения", – говорится в подписи к совместному фото.

Напомним, что в январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

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Несколько дней ранее супруга Костомарова фигуристка Оксана Домнина дала интервью, в котором рассказала про восстановление мужа. По ее словам, олимпийский чемпион до сих пор не сумел до конца принять себя и всю ситуацию, но старается жить как прежде.