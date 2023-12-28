"Бедра не лгут": Шакире установили шестиметровый памятник в Колумбии
Об открытии скульптуры сообщил мэр города Хайме Пумарехо на странице в Instagram.
Он отметил, что у певицы "сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, талант, равного которому нет, голос, который движет массами".
Стоит добавить, что церемония состоялась в присутствии родителей певицы.
Сама певица поблагодарила за "образец огромного художественного таланта жителей ее родины".
Создавший памятник скульптор Йино Маркес запечатлел танцевальное движение Шакиры из вышедшего в 2005 году музыкального клипа на песню Hips Don’t Lie.
20 ноября 2023 года стало известно, что Шакира не предстанет перед судом в Испании по делу об уклонении от уплаты налогов на миллионы евро. В последний момент она согласилась пойти на сделку с испанскими властями.