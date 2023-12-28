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"Бедра не лгут": Шакире установили шестиметровый памятник в Колумбии

Шакире установили шестиметровый памятник в Колумбии Фото: wikimedia
Популярной латиноамериканской певице Шакире 26 декабря 2023 года воздвигли памятник. Статуя высотой 6,4 м установлена на набережной Барранкильи Малекон-дель-Рио, сообщает Zakon.kz.

Об открытии скульптуры сообщил мэр города Хайме Пумарехо на странице в Instagram.

Он отметил, что у певицы "сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, талант, равного которому нет, голос, который движет массами".

Стоит добавить, что церемония состоялась в присутствии родителей певицы.

Сама певица поблагодарила за "образец огромного художественного таланта жителей ее родины".

Создавший памятник скульптор Йино Маркес запечатлел танцевальное движение Шакиры из вышедшего в 2005 году музыкального клипа на песню Hips Don’t Lie.

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20 ноября 2023 года стало известно, что Шакира не предстанет перед судом в Испании по делу об уклонении от уплаты налогов на миллионы евро. В последний момент она согласилась пойти на сделку с испанскими властями.

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