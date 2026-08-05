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Культура и шоу-бизнес

Шакира повторила фото, ставшее мемом, спустя почти 30 лет

Шакира повторила свое культовое фото, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 19:16 Фото: Instagram/shakira
Колумбийская певица Шакира воссоздала легендарную фотографию 1997 года, которая спустя годы превратилась в популярный интернет-мем, сообщает Zakon.kz.

Новым снимком артистка поделилась в социальных сетях, сообщает People. На опубликованном кадре Шакира вновь позирует за рабочим столом рядом с принтером, практически полностью повторяя свою знаменитую позу из конца 1990-х.

Оригинальная фотография была сделана в июне 1997 года фотожурналистом Оскаром Беррокалем в редакции газеты El Heraldo в колумбийской Барранкилье. Тогда 20-летняя певица, уже получившая известность после выхода альбома Pies Descalzos, участвовала в фотосессии.

По задумке фотографа, Шакира должна была изобразить работу за компьютером. Однако позже пользователи Сети обратили внимание, что монитор на снимке был выключен, из-за чего кадр стал вирусным мемом, символизирующим имитацию бурной деятельности.

Спустя почти три десятилетия певица решила повторить культовый снимок. Поклонники высоко оценили публикацию, отметив чувство юмора артистки и то, насколько точно ей удалось передать атмосферу оригинальной фотографии.

Ранее мы сообщали, что звезда "Человека-паука" тайно женился.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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