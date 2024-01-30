Сестра Торегали Тореали сделала дорогостоящий подарок родителям

Сестра скандально известного казахстанского исполнителя Торегали Тореали устроила родителям сюрприз. Блогер Фариза Тореали вручила маме с папой по iPhone 15 Pro Max, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, сюрприз Фариза устроила по причине того, что ее отец Торенур Тореали начал активно вести свою страницу в Instagram. Он и опубликовал видео.

"Когда собирались уже вылетать в Алматы, неожиданно наши дети вот так нас обрадовали. Главное не подарок, а внимание. Да благосласит их Бог, пусть наши дети будут в порядке", – написал он.

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6 декабря 2023 года Фариза сообщила подписчикам радостную новость: она впервые стала мамой.