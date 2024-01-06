Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России

Фото: Instagram/_agentgirl_ Фото: Instagram/_agentgirl_
Анастасия Ивлеева опровергла слухи о том, что уехала из России в Дубай, сообщает Zakon.kz.

Блогерша, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге.

"Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими", — говорит знаменитость на видео.

Ивлеева добавила, что считает зимние каникулы отличной возможностью, чтобы перезагрузиться и набраться сил.

"Рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше времени в эти чудесные деньки проводить с родными. До скорой встречи", — заключила блогерша.

Ранее в СМИ появилась информация, что вскоре после скандала, вызванного "голой вечеринкой", ее организатор Анастасия Ивлеева уехала в Дубай.

Мероприятие блогерши прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали обычные люди и знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то, что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.

Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ.

Материал по теме

В Москве прошел суд над Настей Ивлеевой из-за "голой" вечеринки

Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).

Читайте также

Жулдыз Абдукаримова поздравление
Жулдыз Абдукаримова трогательно поздравила старшую дочь с 16-летием
Кристиан Оливер авиакатастрофа
Голливудский актер и две его дочери погибли в авиакатастрофе
Ерке Есмахан раскрыла секрет своего парфюма
Ерке Есмахан раскрыла секрет своего парфюма
Жанель Абдрахманова
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фото: Instagram/_agentgirl_
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Для кого наступивший год станет временем благоприятных перемен
Для кого наступивший год станет временем благоприятных перемен
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: