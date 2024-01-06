Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России

Анастасия Ивлеева опровергла слухи о том, что уехала из России в Дубай, сообщает Zakon.kz.

Блогерша, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге.

"Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими", — говорит знаменитость на видео.

Ивлеева добавила, что считает зимние каникулы отличной возможностью, чтобы перезагрузиться и набраться сил.

"Рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше времени в эти чудесные деньки проводить с родными. До скорой встречи", — заключила блогерша.

Ранее в СМИ появилась информация, что вскоре после скандала, вызванного "голой вечеринкой", ее организатор Анастасия Ивлеева уехала в Дубай.

Мероприятие блогерши прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали обычные люди и знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то, что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.

Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ.

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Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).