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43-летняя Дильназ Ахмадиева в блестящем платье похвасталась фигурой

43-летняя Дильназ Ахмадиева в блестящем платье похвасталась фигурой Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
Заслуженный деятель Казахстана Дильназ Ахмадиева опубликовала новое видео с одного из телевизионных шоу, сообщает Zakon.kz.

Популярная артистка предстала перед публикой в ярком блестящем платье, продемонстрировав идеальную фигуру.

Комментаторы остались довольны увиденным и оставили ряд положительных отзывов:

  • Любимая, неповторимая Дильназ! Всех благ вам!
  • Сногсшибательная.
  • Красавица.
  • Что за огонь, – отмечают пользователи.

Стоит добавить, что Ахмадиева часто радует поклонников подобными видео.

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Бывает, что исполнительница отвечает фанатам и порой даже спорит с ними.

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