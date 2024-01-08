43-летняя Дильназ Ахмадиева в блестящем платье похвасталась фигурой
Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
Заслуженный деятель Казахстана Дильназ Ахмадиева опубликовала новое видео с одного из телевизионных шоу, сообщает Zakon.kz.
Популярная артистка предстала перед публикой в ярком блестящем платье, продемонстрировав идеальную фигуру.
Комментаторы остались довольны увиденным и оставили ряд положительных отзывов:
- Любимая, неповторимая Дильназ! Всех благ вам!
- Сногсшибательная.
- Красавица.
- Что за огонь, – отмечают пользователи.
Стоит добавить, что Ахмадиева часто радует поклонников подобными видео.
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