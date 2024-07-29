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Дильназ Ахмадиева испугала бывшего мужа

Дильназ Ахмадиева испугала бывшего мужа , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 18:25 Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva, Instagram/photolol.x
Заслуженный деятель Казахстана Дильназ Ахмадиева 29 июля поделилась с фанатами новым видео, сообщает Zakon.kz.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram шуточный ролик, на котором она с бывшем мужем показывают, как им удалось сохранить хорошие отношения. 

"Многие спрашивают, как нам удается сохранять такие хорошие отношения после развода. Адилька, расскажи, как нам удается", – сначала говорит Дильназ Ахмадиева.

Не дожидаясь ответа, певица громко кричит: "Расскажи". От неожиданности ее экс-супруг пугается и роняет тарелку с орехами. 

Фанатов звезды рассмешил ролик и они оставили шуточные комментарии: 

  • Блин, я только блокнот приготовила.
  • Я аж сама подпрыгнула.
  • Чуть телефон не уронила.
  • Тут бы живым остаться. 

Ранее сообщалось, что Дильназ Ахмадиева предстала перед фанатами в роли ведущей прогноза погоды. Подробнее можно узнать здесь

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