Дильназ Ахмадиева испугала бывшего мужа

Заслуженный деятель Казахстана Дильназ Ахмадиева 29 июля поделилась с фанатами новым видео, сообщает Zakon.kz.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram шуточный ролик, на котором она с бывшем мужем показывают, как им удалось сохранить хорошие отношения.

"Многие спрашивают, как нам удается сохранять такие хорошие отношения после развода. Адилька, расскажи, как нам удается", – сначала говорит Дильназ Ахмадиева.

Не дожидаясь ответа, певица громко кричит: "Расскажи". От неожиданности ее экс-супруг пугается и роняет тарелку с орехами.

Фанатов звезды рассмешил ролик и они оставили шуточные комментарии:

Блин, я только блокнот приготовила.

Я аж сама подпрыгнула.

Чуть телефон не уронила.

Тут бы живым остаться.

Ранее сообщалось, что Дильназ Ахмадиева предстала перед фанатами в роли ведущей прогноза погоды. Подробнее можно узнать здесь.