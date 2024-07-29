Дильназ Ахмадиева испугала бывшего мужа
Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva, Instagram/photolol.x
Заслуженный деятель Казахстана Дильназ Ахмадиева 29 июля поделилась с фанатами новым видео, сообщает Zakon.kz.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram шуточный ролик, на котором она с бывшем мужем показывают, как им удалось сохранить хорошие отношения.
"Многие спрашивают, как нам удается сохранять такие хорошие отношения после развода. Адилька, расскажи, как нам удается", – сначала говорит Дильназ Ахмадиева.
Не дожидаясь ответа, певица громко кричит: "Расскажи". От неожиданности ее экс-супруг пугается и роняет тарелку с орехами.
Фанатов звезды рассмешил ролик и они оставили шуточные комментарии:
- Блин, я только блокнот приготовила.
- Я аж сама подпрыгнула.
- Чуть телефон не уронила.
- Тут бы живым остаться.
Ранее сообщалось, что Дильназ Ахмадиева предстала перед фанатами в роли ведущей прогноза погоды. Подробнее можно узнать здесь.
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