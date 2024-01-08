Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

68-летняя Лариса Долина продолжает удивлять своей внешностью

68-летняя Лариса Долина продолжает удивлять своей внешностью Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Российская эстрадная певица Лариса Долина продемонстрировала общественности фотографии с отдыха, в очередной раз удивив всех своим моложавым видом, сообщает Zakon.kz.

Народная артистка России опубликовала снимки в ярких мини-шортах с внучкой. Семья, как следует из публикации в Instagram за 8 января 2024 года, отдыхает на Мальдивах.

"Начался долгожданный отпуск! Два дня, как мы на Мальдивах, а я поверить не могу до сих пор, что этот отпуск начался… В голове постоянные навязчивые мысли, что я что-то не доделала, что-то пропустила и что-то упустила. Но мои девочки успокоили меня. Сказали, что я ничего не упустила и все сделала в прошедшем году! Так что, я начала полноценно отдыхать! Год предстоит такой же плотный и такой же насыщенный! Мне нужно силы восстановить! И здесь это возможно!"Лариса Долина

На одном из фото внимание комментаторов привлекло, что Долина выглядит ровесницей внучки. Однако большинство фанатов лишь пожелали прекрасного отдыха и оставили ряд восхищенных отзывов внешностью исполнительницы.

  • Хорошего вам отдыха! Как приятно, всегда с внучкой, что может быть в жизни роднее.
  • С долгожданным отпуском, любимая наша! Набирайтесь сил, запасайтесь морским здоровьем!
  • Восхищаюсь! Лариса Александровна, дайте пару уроков, как уметь жить и ценить эти мгновения.
  • Лариса Александровна, хорошего отдыха! Осторожно с загаром.
  • Какая девочка! Какая красоточка!
  • Великолепно выглядите, хорошего отпуска.
  • Какие яркие фотографии, – пишут пользователи Сети.

Материал по теме

Нестареющая Лариса Долина опубликовала трогательный пост, посвященный внучке

Стоит отметить, что Александре, внучке Долиной, 12 лет.

Читайте также

Актер Алексей Панин
Скандально известный актер Панин опубликовал фото с повзрослевшей дочерью из Питтсбурга
Почти голый наряд Ирины Шейк вызвал негодование фанатов
Откровенные наряды Ирины Шейк вызвали негодование фанатов
43-летняя Дильназ Ахмадиева в блестящем платье похвасталась фигурой
43-летняя Дильназ Ахмадиева в блестящем платье похвасталась фигурой
Анастасия Московчук
Россия Мальдивские острова
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
самолет
Инцидент с вылетевшим иллюминатором: в Казахстане имеется 5 самолетов Boeing 737
Морозы до - 30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
Морозы до - 30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
Кого в этом году не обделит вниманием зеленый деревянный дракон
Кого в этом году не обделит вниманием Зеленый Деревянный Дракон
Водителей предупредили о сильном снегопаде в двух регионах РК
Водителей предупредили о сильном снегопаде в двух регионах РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: