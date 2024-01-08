68-летняя Лариса Долина продолжает удивлять своей внешностью

Российская эстрадная певица Лариса Долина продемонстрировала общественности фотографии с отдыха, в очередной раз удивив всех своим моложавым видом, сообщает Zakon.kz.

Народная артистка России опубликовала снимки в ярких мини-шортах с внучкой. Семья, как следует из публикации в Instagram за 8 января 2024 года, отдыхает на Мальдивах.

"Начался долгожданный отпуск! Два дня, как мы на Мальдивах, а я поверить не могу до сих пор, что этот отпуск начался… В голове постоянные навязчивые мысли, что я что-то не доделала, что-то пропустила и что-то упустила. Но мои девочки успокоили меня. Сказали, что я ничего не упустила и все сделала в прошедшем году! Так что, я начала полноценно отдыхать! Год предстоит такой же плотный и такой же насыщенный! Мне нужно силы восстановить! И здесь это возможно!" Лариса Долина

На одном из фото внимание комментаторов привлекло, что Долина выглядит ровесницей внучки. Однако большинство фанатов лишь пожелали прекрасного отдыха и оставили ряд восхищенных отзывов внешностью исполнительницы.

Хорошего вам отдыха! Как приятно, всегда с внучкой, что может быть в жизни роднее.

С долгожданным отпуском, любимая наша! Набирайтесь сил, запасайтесь морским здоровьем!

Восхищаюсь! Лариса Александровна, дайте пару уроков, как уметь жить и ценить эти мгновения.

Лариса Александровна, хорошего отдыха! Осторожно с загаром.

Какая девочка! Какая красоточка!

Великолепно выглядите, хорошего отпуска.

Какие яркие фотографии, – пишут пользователи Сети.

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Стоит отметить, что Александре, внучке Долиной, 12 лет.