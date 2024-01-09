Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад

Знаменитый казахстанский продюсер и бизнесвумен Гульзира Айдарбекова накануне, 8 января 2024 года, разоткровенничалась со своими подписчиками в Instagram. Она призналась, что сожалеет о решении, принятом 15 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Мама Кайрата Нуртаса, улетевшая после Нового года во Вьетнам, в Instagram-Stories активно делится своими впечатлениями об отдыхе.

Фото: Instagram/gulziraaidarbekova

По словам продюсера, на отдыхе она бы не обошлась без своей сестренки Сауле Базархан, которая ранее преподавала английский язык в одном из казахстанских вузов. По всей видимости, родственница ей помогает общаться с местными жителями.

Мама Кайрата Нуртаса высказалась об изучении английского языка и призналась, что 15 лет назад ошибалась в своих рассуждениях по этому поводу.

"Когда в 40 лет я была в Дубае, таксист мне сказал: "Выучите английский язык". Тогда я ответила: "Теперь пусть дети его изучают, я опоздала". С тех пор прошло 15 лет. Тогда я не знала, что не поздно". Гульзира Айдарбекова

Фото: Instagram/gulziraaidarbekova

Также бизнесвумен задалась вопросом, почему во времена, когда она училась в школе, им преподавали немецкий язык, а не английский.

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1 января 2024 года Гульзира Айдарбекова показала, с кем встретила Новый год. Подробности по ссылке.