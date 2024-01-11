Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
На ролик, где Жулдыз гуляет по ТРЦ, наложена грустная композиция под названием "Зима в сердце", исполненная группой "Моя Мишель". А в записи под публикацией она оставила четверостишие на казахском языке (автор акына Асылзат Арыстанбек). Из стиха следует, что настоящее счастливое время человека – это когда он не любил никого.
"Согласны?" – спросила Абдукаримова, обращаясь к своим подписчикам.
В комментариях фолловеры оставили разное мнение. Одни думают, что жене Кайрата Нуртаса надоела карьера. Другие согласились с ней. А третьи в очередной раз закидали Жулдыз комплиментами:
- "Кажется, ей надоела карьера".
- "Роскошная, элегантная, красавица".
- "Любить и быть любимой – это счастье".
- "Вообще, правильно. Зато сердцу легче".
- "Жулдыз, вы такая роскошная женщина. Пусть любят вас, и теряют разум".
- "Как всегда, правильно выбран стиль, эталон женственности. Статная, грациозная. Леди".
- "Разве можно не любить такую красивую женщину?! Наверное, Кайрат умрет от ревности".
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