Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост

Казахстанская телеведущая и актриса Жулдыз Абдукаримова сегодня, 11 января 2024 года, опубликовала видео, снятое, по всей видимости, в одном из торгово-развлекательных центров. Но под ним жена Кайрата Нуртаса оставила неоднозначную запись про чувства, сообщает Zakon.kz.

На ролик, где Жулдыз гуляет по ТРЦ, наложена грустная композиция под названием "Зима в сердце", исполненная группой "Моя Мишель". А в записи под публикацией она оставила четверостишие на казахском языке (автор акына Асылзат Арыстанбек). Из стиха следует, что настоящее счастливое время человека – это когда он не любил никого.

"Согласны?" – спросила Абдукаримова, обращаясь к своим подписчикам.

В комментариях фолловеры оставили разное мнение. Одни думают, что жене Кайрата Нуртаса надоела карьера. Другие согласились с ней. А третьи в очередной раз закидали Жулдыз комплиментами:

"Кажется, ей надоела карьера".

"Роскошная, элегантная, красавица".

"Любить и быть любимой – это счастье".

"Вообще, правильно. Зато сердцу легче".

"Жулдыз, вы такая роскошная женщина. Пусть любят вас, и теряют разум".

"Как всегда, правильно выбран стиль, эталон женственности. Статная, грациозная. Леди".

"Разве можно не любить такую красивую женщину?! Наверное, Кайрат умрет от ревности".

Материал по теме Кайрат Нуртас улетел за женой и детьми в Катар

4 января 2024 года года Кайрат Нуртас вручил жене подарок от известного бренда, который купил в одном из торговых центров Катара. Подробнее здесь.