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Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост

Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост Фото: Instagram/kair_n
Казахстанская телеведущая и актриса Жулдыз Абдукаримова сегодня, 11 января 2024 года, опубликовала видео, снятое, по всей видимости, в одном из торгово-развлекательных центров. Но под ним жена Кайрата Нуртаса оставила неоднозначную запись про чувства, сообщает Zakon.kz.

На ролик, где Жулдыз гуляет по ТРЦ, наложена грустная композиция под названием "Зима в сердце", исполненная группой "Моя Мишель". А в записи под публикацией она оставила четверостишие на казахском языке (автор акына Асылзат Арыстанбек). Из стиха следует, что настоящее счастливое время человека – это когда он не любил никого.

"Согласны?" – спросила Абдукаримова, обращаясь к своим подписчикам.

В комментариях фолловеры оставили разное мнение. Одни думают, что жене Кайрата Нуртаса надоела карьера. Другие согласились с ней. А третьи в очередной раз закидали Жулдыз комплиментами:

  • "Кажется, ей надоела карьера".
  • "Роскошная, элегантная, красавица".
  • "Любить и быть любимой – это счастье".
  • "Вообще, правильно. Зато сердцу легче".
  • "Жулдыз, вы такая роскошная женщина. Пусть любят вас, и теряют разум".
  • "Как всегда, правильно выбран стиль, эталон женственности. Статная, грациозная. Леди".
  • "Разве можно не любить такую красивую женщину?! Наверное, Кайрат умрет от ревности".

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