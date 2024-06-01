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Жена Кайрата Нуртаса опубликовала трогательный пост

Жена Кайрата Нуртаса опубликовала трогательный пост, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 14:57 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская телеведущая и актриса Жулдыз Абдукаримова сегодня, 1 июня 2024 года, опубликовала новое видео в Instagram, снятое с мамой и сыном Ханом. Под публикацией артистка оставила трогательную запись, сообщает Zakon.kz.

Жена Кайрата Нуртаса рассказала, что сегодня у ее матери – день рождения.

"День рождения моего рая! Когда я сама стала мамой, поняла, что ключ к моему душевному спокойствию – в улыбке моей матери... Очевидно, что я очень стараюсь выполнить свой долг. Благодарна, что вы именно моя мама. Моя мамочка, моя Бекзада", – написала Жулдыз Абдукаримова.

Судя по ролику, артистка отправила свою родительницу в Мекку на паломничество.

Фолловеры пожелали теще Нуртаса доброго пути:

  • "Пусть живет долго. Прекрасный человек".
  • "Пусть поездка на паломничество пройдет хорошо!"
  • "Доброго пути! Пусть ваша мама благополучно съездит! Хан – красавчик".
  • "Пусть и у меня получится отправить родителей на паломничество в Мекку".
  • "Мама Жулдыз простая хорошая женщина, без притворства, всегда улыбчива, добрая".
  • "Какая благородная женщина. Нисколько фальши, игры на камеру. А как выглядит, моложавый, не дать ей своего возраста. Добротой как веет от нее... Здоровья ей, пусть все заветные мечты ее исполнятся".

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В апреле 2024 года Жулдыз Абдукаримова в корейском наряде удивила своих фанатов. Подробнее об этом здесь.

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